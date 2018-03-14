Президент Турции обещает вскоре нанести решительный удар по террористам в Ираке
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Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Анкара активизирует борьбу с террористами в Ираке, заявил в среду турецкий президент Реджеп Эрдоган.
"Вооруженные силы Турции наносят удары по объектам террористов на севере Ирака. Скоро Турция нанесет решительный удар по террористам в Ираке", - сказал он.
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Интерфакс