Президент Турции обещает вскоре нанести решительный удар по террористам в Ираке
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Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Анкара активизирует борьбу с террористами в Ираке, заявил в среду турецкий президент Реджеп Эрдоган.
"Вооруженные силы Турции наносят удары по объектам террористов на севере Ирака. Скоро Турция нанесет решительный удар по террористам в Ираке", - сказал он, отметив, что турецкая армия использует любую возможность для того, чтобы выявить "террористические гнезда" в этом регионе.
На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и центральное правительство Ирака могут начать совместную боевую операцию против курдских военизированных подразделений на севере этой страны после того, как в Ираке пройдут парламентские выборы. Они запланированы на май.
Турецкие ВВС регулярно наносят удары по лагерям запрещенной в стране Рабочей Партии Курдистана, которые находятся в горах на севере Ирака недалеко от границы с Турцией.
ар
Интерфакс