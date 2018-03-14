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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 11:44 14.03.2018 - 11:44

Стамбул. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Анкара активизирует борьбу с террористами в Ираке, заявил в среду турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Вооруженные силы Турции наносят удары по объектам террористов на севере Ирака. Скоро Турция нанесет решительный удар по террористам в Ираке", - сказал он, отметив, что турецкая армия использует любую возможность для того, чтобы выявить "террористические гнезда" в этом регионе.

На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара и центральное правительство Ирака могут начать совместную боевую операцию против курдских военизированных подразделений на севере этой страны после того, как в Ираке пройдут парламентские выборы. Они запланированы на май.

Турецкие ВВС регулярно наносят удары по лагерям запрещенной в стране Рабочей Партии Курдистана, которые находятся в горах на севере Ирака недалеко от границы с Турцией.

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