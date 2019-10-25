Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 14:13

Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на французский журнал Le Point за оскорбление, пишет в пятницу турецкое агентство "Анадолу".

По сообщениям агентства, адвокат Эрдогана Хусейн Айдын направил 11-страничный иск в прокуратуру Анкары, в котором турецкая сторона обвиняет редактора журнала Этьена Гернеля и журналиста Ромена Габера в распространении информации оскорбительного содержания.

24 октября на обложке Le Point появилось фото лидера турецкой республики с подписью "Ликвидатор". На ней президент отдает военное приветствие, а рядом стоит подпись - "Этническая чистка: метод Эрдогана". Фото предваряло статью о турецкой операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

По мнению адвоката Эрдогана, действия редакции французского издания нельзя расценивать как борьбу за свободу слова.

"Это типичный пример глупости страны, история которой полна трагичных примеров геноцида и массовых убийств, чтобы попытаться чему-то научить президента..., а также безосновательных обвинений", - отметил Хусейн Айдын.

В Турции на законодательном уровне запрещено оскорбление президента. Это регулируется 299 статьей Уголовного кодекса страны.

1ка ар

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