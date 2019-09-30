Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 23:00

Гонконг. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в РФ пройдет с 1 по 5 октября, он планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путины, сообщила журналистам представитель МИД Филиппин Амелита Акино.

"Они (Дутерте и Путин - ИФ) могут обсудить состояние наших отношений, и то, как обе стороны могут продолжать усиливать и расширять наше сотрудничество в разных областях. Также они обменяются мнениями по региональной и глобальной ситуации и по другим вопросам", - цитировал ее филиппинский телеканал ABS-CBN.

Она отметила, что во время визита президента будут подписаны двусторонние соглашения в сфере культуры, здравоохранения и науки. Однако деталей готовящихся соглашений она раскрывать не стала.

По информации МИД Филиппин, Дутерте, в частности, посетит Москву и Сочи.

В свою очередь глава управления протокола филиппинского президента Роберт Эрик Бордже сообщил, что Дутерте выступит на Валдайском форуме в Сочи с речью "Мировой порядок, каким его видят на Востоке".

"Ожидается, что он (Дутерте - ИФ) представит свою точку зрения или видение мирового порядка, как он предстает прямо сейчас, и как он соотносится с внешней политикой Филиппин", - отметил Бордже.

Кроме этого, по словам Бордже, Дутерте, как ожидается, прочитает "краткую лекцию" в МГИМО. Наконец, до отлета на Филиппины у него также запланирована встреча с представителями 7-тысячной филиппинской диаспоры в России.

В минувший вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет двусторонние встречи с гостями заседания Валдайского клуба в Сочи, в том числе с Королем Иордании Абдаллой II и с Дутерте.

"Валдайский клуб состоится 3 октября в Сочи. Участниками сессии будут президент Азербайджана Алиев, король Иордании Абдалла, президент Казахстана Токаев, президент Филиппин Дутерте. Они выступят и примут участие в качестве панелистов в заседании Валдая", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президент РФ проведет отдельные двусторонние встречи с каждым из лидеров.

1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!