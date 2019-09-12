Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 11:55

Гонконг. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Филиппин Родриго Дутерте рассматривает возможность визита в Россию в октябре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Филиппин Теодора Локсина.

По его данным, Дутерте таким образом намерен восполнить его визит в Россию 2017 года, который был сокращен из-за боевых действий между правительственными войсками и боевиками ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ), которые совершили нападение на одну из провинций Филиппин.

Ранее в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что возможность визита президента Филиппин Родриго Дутерте в октябре в Россию прорабатывается.

"Сейчас прорабатываются возможные кандидатуры на участие в Валдайском форуме, в их числе прорабатывается возможность приезда и руководителя Филиппин", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли планируется в октябре визит президента Филиппин в Россию.

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