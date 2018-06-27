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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 8:40 27.06.2018 - 08:40

Хельсинки. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Финляндия готова принять встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в случае поступления такого запроса, цитирует сообщение президента страны Саули Ниинисте в "Твиттере" агентство "Блумберг".

Накануне газета "Политико" со ссылкой на информированный американский источник сообщила, что переговоры Д.Трампа и В.Путина могут пройти в Хельсинки.

"План возможной встречи еще находится на этапе согласования, заявил источник в Белом доме. Но в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается Хельсинки, заявил источник, знакомый с организацией (встречи - ИФ)", - написала газета.

"Все готовятся так, как будто речь пойдет о Хельсинки", - отмечает издание.

Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля".

Представитель Белого дома не ответил на просьбу издания прокомментировать эту информацию. Ранее в качестве предполагаемого места встречи двух лидеров называлась Вена.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что российско-американский саммит может состояться не в Австрии.

"Нет, не мог бы", - сказал Д.Песков, отвечая на просьбу прокомментировать, в какой еще стране может пройти саммит.

Ранее сообщалось, что саммит РФ-США может пройти в Австрии 15 июля. По данным австрийской газеты "Кронен цайтунг", несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты, чтобы договориться о деталях встречи.

1ар вш

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