Президент Финляндии заявил о готовности оказать поддержку и помощь Лондону
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Хельсинки. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Финляндия готова оказать поддержку и помощь Великобритании, заявил президент страны Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).
"Финляндия готова оказать поддержку и помощь Великобритании. Мы будем обсуждать вопрос в тесной координации со странами ЕС и нашими партнерами", - говорится в распространенном в среду заявлении президента.
По словам С.Ниинистё, "Финляндия осуждает любое боевое применение ядовитых химикатов", а покушение на убийство с использованием боевых отравляющих газов является "ужасным деянием" и "очень серьезным ударом по международной безопасности".
Глава государства высказался за доскональное расследование отравление в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "В этом деле нужно добиться полной ясности, а виновных привлечь к ответственности".
Он сказал, что его беспокоят обе высказывавшиеся версии: и сознательные действия России, и то, что опасные вещества могли выйти из-под контроля России.
"Нужно, чтобы Россия оказала содействие в выяснении всех обстоятельств случившегося", - подчеркнул президент.
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Интерфакс