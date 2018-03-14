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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 17:14 14.03.2018 - 17:14

Хельсинки. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Финляндия готова оказать поддержку и помощь Великобритании, заявил президент страны Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

"Финляндия готова оказать поддержку и помощь Великобритании. Мы будем обсуждать вопрос в тесной координации со странами ЕС и нашими партнерами", - говорится в распространенном в среду заявлении президента.

По словам С.Ниинистё, "Финляндия осуждает любое боевое применение ядовитых химикатов", а покушение на убийство с использованием боевых отравляющих газов является "ужасным деянием" и "очень серьезным ударом по международной безопасности".

Глава государства высказался за доскональное расследование отравление в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "В этом деле нужно добиться полной ясности, а виновных привлечь к ответственности".

Он сказал, что его беспокоят обе высказывавшиеся версии: и сознательные действия России, и то, что опасные вещества могли выйти из-под контроля России.

"Нужно, чтобы Россия оказала содействие в выяснении всех обстоятельств случившегося", - подчеркнул президент.

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