Президент Финляндии надеется обсудить с Путиным и Трампом ситуацию в регионе Балтики и Арктике
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Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом проблемы в регионе Балтики и ситуацию в Арктике.
"Я намерен поговорить о нашей озабоченности напряженной ситуацией в регионе Балтийского моря и наши цели в Арктике, в особенности общие усилия по борьбе с выбросами сажи", - сказано в заявлении С.Ниинистё, поступившем в четверг в "Интерфакс".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться в понедельник, 16 июля в Хельсинки.
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Интерфакс