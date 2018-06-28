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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 14:51 28.06.2018 - 14:51

Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё рассчитывает обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом проблемы в регионе Балтики и ситуацию в Арктике.

"Я намерен поговорить о нашей озабоченности напряженной ситуацией в регионе Балтийского моря и наши цели в Арктике, в особенности общие усилия по борьбе с выбросами сажи", - сказано в заявлении С.Ниинистё, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться в понедельник, 16 июля в Хельсинки.

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