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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 14:56 28.06.2018 - 14:56

Хельсинки. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил надежду, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите в Хельсинки 16 июня будут, в том числе, вести разговор о контроле над вооружениями.

"Повестка встречи президентов Трампа и Путина будет определена в течение следующих двух недель, но они, конечно, обсудят всю международную ситуацию и, хотелось бы надеяться, контроль над вооружениями и вопросы разоружения", - говорится в заявлении президента.

"Даже небольшие шаги для сокращения напряженности будут в интересах всех", - отмечается в заявлении.

Ранее пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии.

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