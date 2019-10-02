Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 21:00

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинисте в среду заявил о важности сохранения системы контроля над вооружениями в мире, важным компонентом чего должно стать продление договора СНВ-3.

"Некоторые из нас помнят худшие годы "холодной войны" в 1960-е годы: не было никакого соглашения (о контроле над вооружениями - ИФ), просто "холодная война". Мы не можем позволить ситуации вернуться к тому, когда никакого соглашения не будет по поводу контроля над вооружениями", - сказал он во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Вот почему необходимо стараться вести переговоры по поводу новых договоров и продлить действие СНВ-3. Это было бы хорошим новым началом для международного сотрудничества в этой области", - пояснил он.

В августе член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил: всё идет к тому, что США не будут продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и это серьезно дестабилизирует обстановку в мире.

"Все идет к этому", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" в пятницу.

В свою очередь и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что СНВ-3 находится в зоне риска после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

1аю ав

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