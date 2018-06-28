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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 14:51 28.06.2018 - 14:51

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Берлин. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что по поводу саммита РФ-США к нему обратились еще на прошлой неделе.

"Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. На прошлой неделе я получил общий предварительный запрос от высокопоставленных чиновников, касающийся возможности организации такой встречи в Хельсинки", - сказано в заявлении С.Ниинистё, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Ранее европейские СМИ сообщали, что такая встреча может пройти в Вене, но представители федерального канцлера Австрии не подтвердили эту информацию.

По словам президента Финляндии, страна последовательно выступает в качестве посредника в диалогах по международным вопросам. В том числе в прошлом году в Финляндии прошла встреча заместителей глав МИД и представителей министерств обороны РФ и США.

"Встреча президентов в Финляндии - это естественное продолжение этого процесса, она переносит диалог на высочайший уровень", - добавил С.Ниинистё.

Ранее пресс-службы Кремля и Белого дома распространили сообщения о проведении саммита РФ-США 16 июля в столице Финляндии.

1тф об

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