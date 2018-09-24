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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 20:25 24.09.2018 - 20:25

Хельсинки, 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) считает, что проведенная в его стране широкомасштабная операция полиции, раскрывшей незаконную деятельность компании по недвижимости Airiston Helmi, не скажется на отношениях с Россией.

Находящийся в США в связи с сессией Генассамблеи ООН финский президент рассказал в Нью-Йорке журналистам, что давно знал о планируемой операции в архипелаге Турку, сообщает портал телерадиовещания Yle.

С.Ниинистё отметил, что речь шла о масштабном рейде, потому что во владении компании, действия которой расследуются, находится много объектов недвижимости.

По словам С.Ниинистё, он "давно озабочен приобретением россиянами недвижимости на стратегически важных территориях".

В то же время он выразил неверие, что полицейская операция повлияет на отношения между Финляндией и Россией.

С.Ниинистё не захотел отвечать на вопрос, следует ли финскому государству экспроприировать земли компании Airiston Helmi, подозреваемой в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных масштабах. При этом отметил, что у финского государства нет оснований на экспроприацию, потому что сделка была заключена много лет назад.

Он считает необходимым обновление законов, чтобы власти при необходимости смогли в будущем вмешиваться в куплю-продажу недвижимости, если целью стоит обеспечение государственной безопасности.

В минувшие выходные полиция Финляндии провела масштабную операцию с участием патрульных катеров и авиации в районе, где скупалась недвижимость. Было проведено 17 обысков на материке и островах. Всего в операции участвовало около 100 сотрудников ЦКП и около 300 человек из различных государственных органов. Среди них были сотрудники пограничной охраны и полицейского управления Юго-Западной Финляндии. Были задержаны три человека, одного из которых в понедельник отпустили.

"Было изъято столько документов и свидетельств, что расследование может продлиться долго, возможно, до весны", - сообщил журналистам следователь полиции Томи Таскила.

Фаза предварительного расследования началась шесть месяцев назад. Полиция высказывает подозрения в использовании нелегального труда в сфере недвижимости, отмывании денег, уклонении от налогов и махинациях с пенсионными фондами на многие миллионы граждан.

СМИ Финляндии отмечают, что недвижимость приобреталась компанией Airiston Helmee во главе с гражданином РФ 1964 года рождения, имеющим также паспорт гражданина Мальты в местах близ стратегических объектов Финляндии и не исключают его связь со спецслужбами России.

ав

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