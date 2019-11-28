*** Макрон: безопасность Европы не могут обеспечивать двусторонние соглашения с РФ без участия европейских стран
Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с Россией не смогут обеспечить безопасность Европы.
"Мы не можем допускать то, что наша безопасность обеспечивается двусторонними соглашениями, в которые не будут входить никакие европейские страны", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг.
Он отметил необходимость "нового поколения" соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности, однако это, по его словам, требует много работы.
"Новое поколение соглашений, которые, как я хотел бы, заменили бы ДРСМД, требуют много работы и координации внутри альянса (НАТО - ИФ), в особенности, - между европейскими странами", - указал Макрон.
По его словам, такие соглашения требуют непосредственной "приверженности и вовлеченности европейцев".
Президент Франции напомнил, что европейские страны ранее выразили сожаление в связи с решением США выйти из ДРСМД, поскольку этот договор напрямую касается безопасности именно Европы.
2 августа Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.
Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.
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