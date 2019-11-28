Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 13:34

*** Макрон: безопасность Европы не могут обеспечивать двусторонние соглашения с РФ без участия европейских стран

Париж. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с Россией не смогут обеспечить безопасность Европы.

"Мы не можем допускать то, что наша безопасность обеспечивается двусторонними соглашениями, в которые не будут входить никакие европейские страны", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг.

Он отметил необходимость "нового поколения" соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности, однако это, по его словам, требует много работы.

"Новое поколение соглашений, которые, как я хотел бы, заменили бы ДРСМД, требуют много работы и координации внутри альянса (НАТО - ИФ), в особенности, - между европейскими странами", - указал Макрон.

По его словам, такие соглашения требуют непосредственной "приверженности и вовлеченности европейцев".

Президент Франции напомнил, что европейские страны ранее выразили сожаление в связи с решением США выйти из ДРСМД, поскольку этот договор напрямую касается безопасности именно Европы.

2 августа Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.

1вл во де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!