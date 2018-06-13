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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 12:46 13.06.2018 - 12:46

Рим. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в среду потребовал извинений от президента Франции Эмманиюэля Макрона за критику в адрес Рима в связи с ситуацией вокруг перевозившего нелегальных мигрантов судна Aquarius, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Выступая в среду перед членами парламента, М.Сальвини напомнил о том, что в 2015 году Франция дала обязательство Евросоюзу принять 9816 нелегальных мигрантов, однако так и не исполнила обещанное.

"Я прошу президента Макрона перейти от слов к делу и завтра же утром оказать теплый прием 9816 (нелегальным мигрантам - ИФ), которых Франция обещала принять в качестве жеста неголословной щедрости", - приводит агентство слова итальянского министра.

Ранее в среду посол Франции в Италии Кристиан Массе был вызван в итальянское министерство иностранных дел в связи с "недавними заявлениями Парижа относительно ситуации с судном "Aquarius".

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал решение итальянских властей не пропускать в свой порт спасательное судно с более чем 600 мигрантами на борту. По его словам, итальянские власти действовали "безответственно".

Ранее Италия и Мальта отказались пропустить в свои порты судно европейской гуманитарной неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, на борту которого находились 629 нелегальных иммигрантов, в том числе дети. Подобное решение власти обеих стран приняли, несмотря на призывы со стороны ООН и ЕС принять это судно.

Вскоре власти Испании сообщили, что готовы принять Aquarius в порту Валенсии.

1ла ар

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