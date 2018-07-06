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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 20:50 06.07.2018 - 20:50

Париж. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в "Твиттере" поблагодарил молодых спортсменов, присоединившихся к нему при просмотре матча Чемпионата мира по футболу между французской и уругвайской сборными на территории Елисейского дворца.

"Спасибо всем молодым спортсменам, которые пришли посмотреть этот четверть-финальный матч в Елисейский дворец. Браво, наша сборная. Увидимся во вторник!", - написал французский президент.

Также Э.Макрон опубликовал видео, на котором видно, как он в большой компании детей в спортивной форме, а также некоторых взрослых на лужайке у Елисейского дворца бурно радуется окончанию матча Уругвай - Франция, в котором французы одержали победу со счетом 2:0 и обеспечили себе выход в полуфинал турнира.

Ранее в пятницу Елисейский дворец объявил, что Э.Макрон 10 июля приедет на матч полуфинала чемпионата мира в Санкт-Петербург, чтобы поддержать французскую сборную. Соперник Франции в этом матче определится в матче между Бельгией и Бразилией, который проходит в пятницу в Казани.

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