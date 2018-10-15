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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 17:16 15.10.2018 - 17:16

***Жертвами стихии стали не менее 13 человек

Париж. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить департамент Од на юге страны, где в результате наводнений погибли более 10 человек, сообщают местные СМИ.

По последним данным, 13 человек погибли, еще около пяти человек получили серьезные травмы.

В Елисейском дворце заявили, что глава государства отправится в пострадавший регион, "как только представится такая возможность". Французский лидер ранее выразил соболезнования семьям погибших.

Между тем, ранее в понедельник в Од прибыл премьер-министр Франции Эдуар Филип, который после ухода в отставку Жерара Колона исполняет также обязанности главы МВД страны.

Сильнее всего в результате наводнений пострадала коммуна Вильгайанк, где затоплено большинство дорог и повреждены жилые дома.

В регионе также нарушено движение железнодорожного транспорта. В частности, парализовано движение поездов между городами Безье и Нарбон.

По данным местных метеорологических служб, в ближайшее время ожидается улучшение ситуации, поскольку проливные дожди, вызвавшие наводнение, прекратились.

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