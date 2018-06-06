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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 3:47 06.06.2018 - 03:47

Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Нагнетание напряженности в отношениях с Ираном чревато возникновением конфликта, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

На пресс-конференции с находящимся во Франции с визитом премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Э.Макрон призвал "все стороны стабилизировать ситуацию и не допустить ее эскалации, которая ведет только к одному - конфликту".

При этом французский президент отметил, что объявленная Ираном накануне программа наращивания числа центрифуг для обогащения урана не является основанием для прекращения действия соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года.

Во вторник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран направил в МАГАТЭ официальное уведомление, в котором сообщил, что Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

"Вчера мы направили в МАГАТЭ письмо, в котором говорится о начале работ (по наращиванию мощностей по обогащению урана - ИФ)", - сказал он.

Наблюдатели обращают внимание, что в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому Иран имеет право производить центрифуги.

Э.Макрон, комментируя эти шаги Ирана, сказал, что Тегеран таким образом "просто продемонстрировал, что когда вы в одностороннем порядке решаете прекратить действие договоренности, это не побуждает сторону-партнера уважать эту договоренность".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из соглашения по иранской ядерной программе и возобновить действие антииранских санкций.

Б.Нетаньяху, со своей стороны, заявил журналистам, что "не просил президента Макрона выйти из соглашения, этот вопрос будет решен экономическими реалиями", имея в виду восстановление США санкционного режима против Тегерана.

"Мы, я сфокусировали усилия на том, каким образом прекратить агрессию Ирана в регионе", - сказал израильский премьер.

Ране во вторник он объявил, что планы Ирана по увеличению мощностей по обогащению урана нацелены на производство ядерного оружия для удара по Израилю.

"Два дня назад верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи подтвердил намерение уничтожить государство Израиль. Вчера он объяснил, как он будет это делать - посредством неограниченного обогащения урана для создания арсенала ядерных бомб. Мы не удивлены. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие", - заявил премьер Израиля в видеоролике, распространенном на его страницах в социальных сетях.

Б.Нетаньяху начал рабочую неделю с визита в Европу. Накануне он посетил Германию и провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

гк гс

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