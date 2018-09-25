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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 18:42 25.09.2018 - 18:42

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что пришло время для перехода к новому мировому порядку от изживших себя моделей, существовавших после Второй мировой войны.

"Пришло время посмотреть заново на сегодняшний мир. Миропорядок сталкивается со сложностями в саморегуляции: экономические, финансовые и климатические проблемы по-прежнему актуальны", - сказал Э.Макрон, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Наша организация (ООН - ИФ) часто лишь осуждала нарушения прав вместо того, чтобы их защищать", - подчеркнул французский президент.

По словам Э.Макрона, мировому сообществу, вероятно, необходимо "создать новую модель и новый мировой баланс".

"После Второй мировой войны в течение нескольких столетий мы видели мировой баланс, который был основан на блоках стран. Затем это были сверхдержавы. И теперь мы наблюдаем новую нестабильность в мире, которая характеризуется существованием нескольких центров силы", - отметил французский лидер.

"Новый миропорядок, к которому мы должны стремиться, должен базироваться на мировом и региональном сотрудничестве", - считает Э.Макрон.

При этом президент Франции назвал суверенитет стран и равенство людей важнейшими принципами, которые должны соблюдаться.

1тэ ар

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