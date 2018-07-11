Президент Франции с супругой приедут в Москву на финал ЧМ по футболу - СМИ
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Париж. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье посетит финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в Москве, сообщает в среду радиостанция "Эроп-1" со ссылкой на окружение французского лидера.
Вместе с ним на матче будет присутствовать его супруга Брижит Макрон.
Накануне сборная Франции одержала победу над сборной Бельгией в полуфинальном матче со счетом 1:0 и вышла в финал чемпионата.
В финале французские футболисты сыграют с победителем матча Хорватия-Англия, который состоится в среду.
1вл ар де
Интерфакс