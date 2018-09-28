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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 10:32 28.09.2018 - 10:32

Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ФРГ поспособствует началу процесса улучшения отношений между двумя странами, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"(Этот визит - ИФ) не свидетельствуют о нормализации отношений, нам еще далеко до этого", - сказал Ф.-В.Штайнмайер.

Однако, по его словам, эта поездка "может стать началом" потепления отношений между Германией и Турцией.

Р.Т.Эрдоган вместе с супругой Эмине с 27 по 29 сентября находится с госвизитом в Германии.

Накануне в Берлине уже прошли немногочисленные демонстрации протеста против визита, в частности, на центральной улице Унтер ден Линден днем собралось несколько десятков человек с турецкими флагами, сообщает корреспондент "Интерфакса". Ожидается, что более крупные акции протеста против турецкого лидера пройдут в ряде городов Германии в пятницу.

В настоящее время президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и Р.Т.Эрдоган проводят переговоры в берлинской резиденции президента замке Бельвю, этому предшествовало приветствие президента Турции с государственными почестями. После переговоров запланирован рабочий обед и переговоры с канцлером Ангелой Меркель, затем - совместная пресс-конференция.

После этого, Р.Т.Эрдоган планирует возложить цветы к главному мемориалу жертвам войны и насилия Нойе Вахе, вечером турецкий политик посетит государственный банкет в Бельвю по приглашению президента Ф-В. Штайнмайера и его жены Эльке Бюденбендер.

В субботу Р.Т.Эрдоган продолжит визит в федеральной земле Северный Рейн-Вествалия, где проживает много турок.

В последний раз президент Турции был с госвизитом в ФРГ в 2011 году, тогда должность президента занимал Абдуллах Гюль.

Западные СМИ отмечают, что на протяжении нескольких лет отношения между Берлином и Анкарой остаются напряженными. Ухудшение отношений произошло после того, как Германия подвергла критике действия Анкары в отношении оппозиции после попытки военного переворота в Турции летом 2016 года. В частности, недовольство ФРГ вызвало задержание Турцией граждан ФРГ, которых Анкара обвинила в причастности к путчу.

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