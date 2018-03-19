Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 11:55 19.03.2018 - 11:55

*** Штайнмайер выразил надежду на продолжение диалога между странами в доверительном русле

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

"Я поздравляю Вас и граждан Российской Федерации с Вашим переизбранием и желаю им процветания при вашем правлении", - говорится в заявлении Ф.-В.Штайнмайера, опубликованном в понедельник пресс-службой президента.

В нем отмечается, что отношения между РФ и ФРГ "традиционно близки и выстроены на широкой и прочной основе". "Мы всегда считали тесное сотрудничество между Россией и Германией поддержкой общих европейских усилий по созданию и укреплению прочного порядка на нашем континенте после окончания "холодной войны", - говорится в сообщении германского президента.

При этом Ф.-В.Штайнмайер отметил, что обе стороны "тревожно далеки от этой цели. Недоверие, гонка вооружений и атмосфера неуверенности способствуют нестабильности".

"Я надеюсь и желаю, что нам удастся, противодействовать отчуждению между людьми в России и Германии и что вы будете использовать свой новый срок для этой цели. Мы должны продолжить диалог по этому вопросу в доверительном русле", - подчеркнул президент.

кю ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line