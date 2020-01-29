Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 12:37

*** Штайнмайер: писанию истории нужна свобода, оно неподвластно политическому кнуту

Берлин. 29 января. ИНТЕРФАКС - История не должна становиться оружием, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в бундестаге с речью по случаю 75 лет со дня освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим солдатами Красной Армии.

"Мы должны говорить о своей ответственности с нашими соседями: это были немцы, это они делали это. Точно так же мы должны противостоять, когда памятью манипулируют. Записывание истории неподвластно политическому кнуту. Писанию истории нужна свобода и свободное общение историков между собой. История, дамы и господа, не должна становиться оружием", - сказал Штайнмайер.

На мероприятии присутствует президент Израиля Реувен Ривлин.

Президент ФРГ сказал: "Я хотел бы иметь возможность сказать перед нашим гостем из Израиля: мы, немцы, все поняли".

"Но как я могу сказать это, если ненависть опять распространяется. Яд национализма снова проскальзывает в дебатах. Как я могу сказать это, если ношение кипы становится персональным риском... Как я могу сказать это, если правый террорист в Галле в Йом Кипур убил двух человек?", - сказал президент Германии.

По его словам, "злые духи времени показываются сегодня в новом обличье".

Германия не была подготовлена к этому новому вызову, который стал новой проверкой, считает Штайнмайер. "И эту проверку мы должны выдержать", - сказал президент ФРГ.

Штайнмайер вспомнил первые снимки из Освенцима, сделанные Александром Воронцовым.

"Это картины преступления немцев. Когда Александр Воронцов много десятилетий спустя говорил о том, что видел в тот день перед объективом своей камеры, он сказал: "Над этими воспоминаниями у времени нет власти"", - сказал Штайнмайер.

За годы действия немецких концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в них было уничтожено около полутора миллионов человек. Освенцим стал крупнейшим и одним из наиболее жестоких концлагерей, символом Холокоста. Он был освобожден Красной армией 27 января 1945 года.

Александр Ефимович Воронцов - был известным фронтовым кинооператором. Он одним из первых провёл киносъёмку узников Освенцима, освобождённых войсками 1-го Украинского фронта.

Кадры, снятые А. Воронцовым совместно с другими фронтовыми кинооператорами,Ю вошли в документальный фильм "Освенцим" (1945).

Киноматериалы, снятые А.Е. Воронцовым и других фронтовых кинооператоров ЦСДФ, легли в основу обвинения нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе.

Кинокадры А. Воронцова во время освобождения Освенцима, а также его интервью, данное в 1986 году для немецкого телевидения, вошли в документальный фильм Андре Сингера (Andre Singer) "Наступит ночь" (2014). Совместное производство Великобритании, Германии, Дании, Израиля, США, Франции.

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