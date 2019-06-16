Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 18:46

Берлин. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения между странами ЕС и Россией уже не смогут возвратиться в прежнее состояние, а европейским странам нужен другой подход к России, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на конференции в Финляндии.

"Он не думает, будто в будущем с Россией можно было бы вести дела как прежде. Надежды на широкомасштабное, все возрастающее интегрированное партнерство не сбылись", - сообщает немецкая радиостанция "Дойчландфунк".

"Штайнмаейр отметил, что в настоящий момент у обеих сторон превалирует ощущение глубокого разочарования", - передает радиостанция.

В то же время президент указал, что при данных обстоятельствах в контактах с Россией большую пользу принес бы деловой подход, лишенный ожиданий серьезных перемен в отношениях сторон.

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