Президент Хорватии высказалась за диалог и взаимодействие с Россией
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Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович считает, что в нынешних условиях для обеспечения общей безопасности необходимо наладить диалог и взаимодействие с Россией.
"Нам нужен диалог по вопросам общих угроз нашей безопасности. Мы должны работать вместе", - сказала она в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" (АП).
При этом она "выразила озабоченность российским вмешательством в дела Юго-Восточной Европы", пишет АП.
По словам хорватского президента, предстоящий в понедельник российско-американский саммит может способствовать разрядке международной напряженности.
"Я действительно надеюсь, что лидеры двух стран проявят достаточную... ответственность за мировую стабильность и за трансатлантические отношения", - сказала она.
По мнению агентства, К.Грабар-Китарович "обошла стороной чувствительные проблемы, такие как проукраинские высказывания некоторых хорватских игроков".
"Спорт сближает людей. Народы всех наших стран устали от идеологических разногласий, от постоянного углубления в прошлое", - заявила политик.
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Интерфакс