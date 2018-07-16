Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 5:54 16.07.2018 - 05:54

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович считает, что в нынешних условиях для обеспечения общей безопасности необходимо наладить диалог и взаимодействие с Россией.

"Нам нужен диалог по вопросам общих угроз нашей безопасности. Мы должны работать вместе", - сказала она в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" (АП).

При этом она "выразила озабоченность российским вмешательством в дела Юго-Восточной Европы", пишет АП.

По словам хорватского президента, предстоящий в понедельник российско-американский саммит может способствовать разрядке международной напряженности.

"Я действительно надеюсь, что лидеры двух стран проявят достаточную... ответственность за мировую стабильность и за трансатлантические отношения", - сказала она.

По мнению агентства, К.Грабар-Китарович "обошла стороной чувствительные проблемы, такие как проукраинские высказывания некоторых хорватских игроков".

"Спорт сближает людей. Народы всех наших стран устали от идеологических разногласий, от постоянного углубления в прошлое", - заявила политик.

1гк жг

Neuer Inhalt Horizontal Line