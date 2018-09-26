Президент Хорватии надеется принять Путина с визитом, но конкретных сроков пока нет
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Москва/Нью-Йорк. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В Загребе рассчитывают на визит президента РФ Владимира Путина в Хорватию, заявила президент этой страны Колинда Грабар-Китарович.
"Да, мы коснулись этого вопроса. Но еще не наметили конкретные даты. Это всегда тяжело, когда речь идет о графике государственных деятелей", - сказала К.Грабар-Китарович в интервью журналу "Международная жизнь" по итогам консультаций с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке.
"И мой график, и график президента Путина перенасыщен. Но мы говорим об этом, готовимся, и надеемся, что все реализуется", - отметила она.
В июле этого года К.Грабар-Китарович приезжала в Россию на Чемпионат мира по футболу, встречалась с В.Путиным.
Она также участвовала в церемонии награждения лучших игроков ЧМ. Эта церемония прошла 15 июля в Москве на стадионе Лужники под проливным дождем, который начался сразу по окончании финального матча Франция-Хорватия, в котором победу одержала французская сборная со счетом 4:2.
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Интерфакс