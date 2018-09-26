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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 12:02 26.09.2018 - 12:02

Москва/Нью-Йорк. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В Загребе рассчитывают на визит президента РФ Владимира Путина в Хорватию, заявила президент этой страны Колинда Грабар-Китарович.

"Да, мы коснулись этого вопроса. Но еще не наметили конкретные даты. Это всегда тяжело, когда речь идет о графике государственных деятелей", - сказала К.Грабар-Китарович в интервью журналу "Международная жизнь" по итогам консультаций с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке.

"И мой график, и график президента Путина перенасыщен. Но мы говорим об этом, готовимся, и надеемся, что все реализуется", - отметила она.

В июле этого года К.Грабар-Китарович приезжала в Россию на Чемпионат мира по футболу, встречалась с В.Путиным.

Она также участвовала в церемонии награждения лучших игроков ЧМ. Эта церемония прошла 15 июля в Москве на стадионе Лужники под проливным дождем, который начался сразу по окончании финального матча Франция-Хорватия, в котором победу одержала французская сборная со счетом 4:2.

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