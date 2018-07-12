Президент Хорватии уверена в победе сборной страны на ЧМ2018, хочет приехать на финал в Москву
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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в четверг заявила о своей уверенности в том, что хорватская футбольная сборная одержит победу в финале Чемпионата мира по футболу-2018, намерена встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на матче в Москве.
"Мы победим в воскресенье", - сказала К.Грабар-Китарович журналистам в Брюсселе "на полях" саммита НАТО.
"Мы с президентом Макроном договорились, что увидимся в Москве в воскресенье. Я буду там, чтобы поддерживать команду", - сказала президент Хорватии.
Он сообщила, что в среду вечером за ужином лидеры стран-членов НАТО следили за ходом полуфинального матча Хорватия-Англия.
"Была прекрасная атмосфера, все союзники поддерживали нас", - добавила К.Грабар-Китарович.
Накануне на стадионе "Лужники" в Москве состоялся второй полуфинальный матч, в ходе которого Хорватия одержала победу над Англией со счетом 2:1. В воскресенье хорватские футболисты встретятся в финальном матче Чемпионата с французами, которые ранее обыграли сборную Бельгии.
В честь выхода сборной Хорватии в финал во многих городах страны прошли массовые народные гулянья. Успешное выступление хорватских футболистов отметили в центре Загреба, где собрались десятки тысяч людей, одетых в бело-красные цвета.
1вл аю вш
Интерфакс