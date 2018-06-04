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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 15:45 04.06.2018 - 15:45

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что ориентация страны на НАТО и на евроатлантическую интеграцию стала лучшим выбором.

"Факт состоит в том, что у нас есть проблемы. Но они не могут свести нас с главного пути, так что Балканам следует идти навстречу европейской и евроатлантической интеграции, потому что для нашего региона это условие стабильности и демократического развития", - сказал он во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Нет никакого сомнения в том, что членство Черногории в НАТО и успех любой западнобалканской страны в отношении членства в НАТО является вкладом в стабильность и лучшие перспективы для региона", - отметил президент.

В то же время он признал наличие "сопротивления" политическим устремлениям Черногории, которое становится сильнее по мере достижения Черногорией своих целей.

Президент также заявил, что Европа сталкивается с большим количеством проблем, чем раньше, и что ситуация на мировой арене усложнилась.

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