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Этот контент был опубликован 27 марта 2017 г. 17:48 27.03.2017 - 17:48

Париж. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Чехии Милош Земан обвинил хакеров из американского штата Алабама в том, что они занесли на один из его домашних компьютеров видеозаписи с детской порнографией год назад, сообщают в понедельник европейские СМИ.

"Около года назад кто-то установил детскую порнографию на мой компьютер. Я посмотрел примерно 10 секунд, пока не осознал, что это", - заявил в интервью радиостанции "Frekvence 1" 72-летний политик.

Он также сообщил, что после этого сначала он собирался подать жалобу, но затем передумал после консультации со своими сотрудниками в сфере IT.

Ранее в марте М.Земан заявил о намерении остаться на второй срок на своем посту и принять участие в выборах президента Чехии в 2018 году. Президент Чехии избирается сроком на пять лет.

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