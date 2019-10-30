Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 15:18

Мадрид. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Чили в среду приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и конференции по проблемам изменения климата в декабре, сообщают чилийские СМИ со ссылкой на заявление президента страны Себастьяна Пиньеры.

По словам главы чилийского государства, страна не сможет принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов, которые разразились в Чили в последние недели.

Протесты в Чили начались ранее в этом месяце из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в столице страны Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате протестов погибли не менее 19 человек.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

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