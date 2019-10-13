Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 9:04

Мадрид. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Эквадора Ленин Морено и лидеры протестного движения наметили на воскресенье первую встречу между сторонами с целью урегулировать ситуацию в стране, сообщают западные СМИ со ссылкой на совместное заявление ООН и Католической церкви.

ООН и Католическая церковь "информируют эквадорское общество, что после контактов с правительством и организациями из движения, представляющего коренные народы (Эквадора - ИФ), первая встреча для примирения была созвана 13 октября" в Кито - столице страны, говорится в сообщении.

Протесты начались в Эквадоре на минувшей неделе после того, как президент Ленин Морено, в рамках соглашения о получении от Международного валютного фонда займа в размере $4,2 млрд, объявил о сокращении государственных субсидий, что привело к более чем двукратному повышению цен на топливо.

В результате тысячи недовольных людей, недовольных этим решением, отправились в столицу, чтобы добиться восстановлении субсидий в полном объеме. СМИ напоминают, что речь идет о представителях коренных народов Эквадора, которые составляют примерно четверть от 17,3 млн населения страны.

По данным правительства, в ходе протестов в Эквадоре погибли шесть человек, а еще 2,1 тыс. человек были ранены или задержаны.

Ранее президент объявил о том, что правительство столкнулось с угрозами безопасности, и поэтому он перенес его из Кито в портовый город Гуаякиль.

Также накануне в Кито и его окрестностях был объявлен комендантский час, в городе были размещены 75 тыс. военных и полицейских.

Ленин Морено обвиняет в беспорядках президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа, криминалитет и наркоторговцев.

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