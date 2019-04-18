Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 14:27

Таллин. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) надеется, что отреставрированное посольство в Москве поможет придать новый импульс эстонско-российским отношениям.

"Открыла сегодня в Москве после реновации историческое здание посольства. Посольство Эстонии в России находилось в этом здании уже в 1921 году, когда оно было первым представительством Эстонии и первым европейским дипломатическим представительством в большевистской России", - записала она в соцсетях в четверг после торжественной церемонии отреставрированного здания посольства.

"Надеюсь, что открытие посольства после реставрации придаст новое дыхание и эстонско-российским отношениям и мое присутствие здесь является знаком, что Эстония готова общаться с соседом. Большая благодарность всем людям здесь, в посольстве, которые повседневно работают во имя того, чтобы представлять Эстонию и Европу", - говорится в послании.

К.Кальюлайд встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

др

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