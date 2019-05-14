Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 17:02

Брюссель. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не понимает, чем вызвана прозвучавшая со стороны властей Латвии и Литвы критика ее визита в Москву в апреле этого года.

"Вести переговоры с нашими соседями - это естественная вещь. Не естественно же - то, что я должна объяснять это", - сказала Кальюлайд в интервью газете The Guardian, отвечая на вопрос о реакции ряда стран на ее поездку в РФ.

Она отметила, что на переговорах в Москве обсуждались не только Украина и Грузия, но и важные как для Таллина, так и для Москвы двусторонние отношения Эстонии и России.

"У нас была хорошая дискуссия, в которой я придерживалась своих принципов. Мы говорили о Грузии и Украине, но мы также говорили о проблемах двухсторонних отношений. У нас есть двусторонние отношения, не вся торговля находится под санкциями. Наши народы также поддерживают тесные отношения", - добавила президент Эстонии.

По ее словам, на переговорах в Москве Путин был вежлив и проявлял уважение. "Мы с уважением выслушали друг друга", - сказала она.

При этом на вопрос журналиста, удалось ли лидерам найти какую-либо новую общую позицию, он ответила: "Нет".

Президент Эстонии посетила Москву 18 апреля 2019 года с рабочим визитом для открытия после реставрации исторического здания посольства. В рамках визита состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Визит Кальюлайд в Москву вызвал волну резкой критики со стороны властей Латвии и Литвы. В частности, глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что президент Эстонии должна была проконсультироваться с Латвией и Литвой перед такой поездкой.

"Всегда более эффективно, когда мы действуем сообща (...) Всегда будут попытки разделить нас и проверить единство европейских стран или стран Балтийского региона", - сказал он, говоря о переговорах лидера Эстонии в России.

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