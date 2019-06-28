Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 5:02

Осака (Япония). 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент ЮАР Сирил Рамафоса намерен воспользоваться приглашением посетить Россию с визитом, его сроки будут проработаны.

"Все еще предстоит мне визит в Россию, я хотел бы воспользоваться этим приглашением, мы обсудим конкретные даты, когда такой визит должен состояться. Это находится в приоритете нашей повестки", - заявил Рамафоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати.

По словам президента ЮАР, он придает большую важность отношениям с Россией, которые "основаны на дружеских узах, развивающихся многие годы". Он поблагодарил Путина и за сотрудничество в формате БРИКС и других международных форматах, в том числе в Совбезе ООН.

гс

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