Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 1:57

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Южная Корея благодарна России за ту конструктивную роль, которая она играет в деле денуклеаризации Корейского полуострова, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

"Президент Мун Чжэ Ин сказал, что конструктивная роль России является важным вкладом в мирный процесс на Корейском полуострове", - сообщил журналистам представитель администрации президента РК.

По его словам, российский руководитель познакомил южнокорейского коллегу с итогами встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

"Президент Путин процитировал Ким Чен Ына, который заявил, что гарантии безопасности для Северной Кореи являются ключевой и необходимой мерой для осуществления денуклеаризации", - сказал представитель Мун Чжэ Ина.

Как сообщалось, в начале встречи Путин предложил обсудить ситуацию на Корейском полуострове в свете своих недавних переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы можем обсудить ситуацию в регионе в целом. Тем более, как вы знаете, я недавно встречался с лидером КНДР. Хотел бы с вами поделиться и своими впечатлениями от этой встречи, и поговорить о ситуации в целом", - сказал Путин Мун Чжэ Ину.

Президент РФ отметил, что добрососедские отношения России и Южной Кореи развиваются должным образом, по итогам 2018 года товарооборот вырос примерно на 30%. В России работает порядка 150 южнокорейских компаний и объем инвестиций этой страны в Россию составляет $2,7 млрд.

1гк бп

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