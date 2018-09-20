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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 8:42 20.09.2018 - 08:42

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин завершил визит в КНДР, сообщил журналистам пресс-секретарь президентской администрации Юн Ен Чхан.

"Самолет президента вылетел в Сеул", - заявил он.

Третий межкорейский саммит прошел в КНДР с 18 по 20 сентября. По его итогам было подписано совместное заявление, предусматривающее дальнейшие шаги Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова, министрами обороны двух стран подписано соглашение о мерах по военной безопасности и предотвращению конфликтов.

Как заявил в четверг премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен, "реальные результаты превосходят ожидания".

"Сейчас следует расширить границы этих ожиданий. Учитывая реальность, мы должны быть открытыми по отношению к различным возможностям в будущем", - отметил премьер на заседании правительства.

Он добавил, что в настоящее время лидеры двух стран "переписывают историю страны после разделения нации".

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