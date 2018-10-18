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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 13:07 18.10.2018 - 13:07

Рим. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг во время встречи с папой римским в Ватикане вручил понтифику приглашение от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщает агентство "Ренхап".

Ранее в администрация южнокорейского президента сообщали, что Ким Чен Ын, в сентябре во время встречи с Мун Чжэ Ином, выразил желание пригласить папу римского в КНДР.

Встреча Мун Чжэ Ина и папы Франциска прошла в Ватикане за закрытыми дверями. После встречи с папой он также проведет переговоры с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Агентство напоминает, что ни один папа римский еще ни разу не посещал Северную Корею.

В Ватикане ранее заявляли, что возможный визит папы в КНДР может потребовать некоторых изменений в этой стране, например, гарантий права на свободу вероисповедания.

Агентство напоминает, что Мун Чжэ Ин прилетел в Италию и Ватикан с трехдневным визитом. Позже в четверг он направится в Брюссель, где примет участие в Форуме "Азия - Европа".

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