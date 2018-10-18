Президент Южной Кореи вручил папе Франциску приглашение от Ким Чен Ына посетить КНДР
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Рим. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг во время встречи с папой римским в Ватикане вручил понтифику приглашение от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить КНДР, сообщает агентство "Ренхап".
Ранее в администрация южнокорейского президента сообщали, что Ким Чен Ын, в сентябре во время встречи с Мун Чжэ Ином, выразил желание пригласить папу римского в КНДР.
Встреча Мун Чжэ Ина и папы Франциска прошла в Ватикане за закрытыми дверями. После встречи с папой он также проведет переговоры с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Агентство напоминает, что ни один папа римский еще ни разу не посещал Северную Корею.
В Ватикане ранее заявляли, что возможный визит папы в КНДР может потребовать некоторых изменений в этой стране, например, гарантий права на свободу вероисповедания.
Агентство напоминает, что Мун Чжэ Ин прилетел в Италию и Ватикан с трехдневным визитом. Позже в четверг он направится в Брюссель, где примет участие в Форуме "Азия - Европа".
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Интерфакс