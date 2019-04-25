Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 2:18

Гонконг. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретится с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым в четверг, сообщает администрация главы Южной Кореи.

По данным президентского офиса, встреча Мун Чжэ Ина и Н.Патрушева состоится во второй половине дня и совпадет по времени с намеченным во Владивостоке саммитом РФ-КНДР.

Ожидается, что стороны обменяются мнениями о встрече президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Как отмечается, Н.Патрушев приезжает в Сеул для консультаций с директором Управления национальной безопасности Чунг Юй Еном.

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