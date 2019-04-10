Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 16:27

Сеул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отправился в Вашингтон, где в четверг пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Это будет уже седьмой американо-корейский саммит за время президентства Мун Чжэ Ина с мая 2017 года, отмечает информационное агентство Ренхап.

Представители администрации южнокорейского президента сообщили журналистам, что лидеры Республики Корея и США, как ожидается, обсудят вопрос о том, возможно ли и когда возможно поэтапное поощрительное ослабление санкций в отношении Пхеньяна в ответ на его шаги в сфере денуклеаризации.

Агентство отмечает, что, если Д.Трамп настаивает на том, что санкции должны сохраняться до полной денуклеаризации КНДР, то Мун Чжэ Ин считает необходимым, по меньшей мере, "поэтапное вознаграждение" Северной Кореи, чтобы поощрять ее на пути ядерного разоружения.

Вполне вероятно, что Мун Чжэ Ин будет добиваться встречи с Ким Чен Ыном после переговоров с Д.Трампом, который ранее просил южнокорейского президента помочь ему возобновить диалог с северокорейским лидером, сообщает Ренхап.

Последний саммит США-КНДР в феврале в Ханое закончился безрезультатно.

1ак бп

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