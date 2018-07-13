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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 7:51 13.07.2018 - 07:51

*** Он уверен в стремлении лидера КНДР изменить страну к лучшему

Гонконг. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал КНДР и США приложить усилия к тому, чтобы договоренности по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутые на саммите в Сингапуре, были реализованы, несмотря на трудности.

"Я верю, что обе страны будут уважать соглашение, достигнутое их лидерами, даже если на уровне рабочих переговоров и возникают трудности, поскольку руководители персонально обещали это перед всем мировым сообществом", - сказал Мун Чжэ Ин, выступая в сингапурском Институте Юго-Восточной Азии.

При этом президент подчеркнул, что если эти обещания не будут выполнены, то обе страны "предстанут перед судом мировой общественности".

По словам Мун Чжэ Ина, его предыдущие встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном проказили, что тот стремится к изменениям к лучшему в своей стране.

"Пока я встречался с председателем Ким Чен Ыном дважды. У председателя Кима есть горячее желание покончить с идеологической конфронтацией и обеспечить развитие Северной Кореи в направлении превращения ее в нормальную страну", - сказал он.

Президент РК подчеркнул: "Если председатель Ким Чен Ын выполнит обещания по денуклеаризации, он сможет повести свою страну по пути процветания".

"Если Северная Корея выступит со своим более детальным планом денуклеаризации, а Южная Корея и США оперативно предпримут соответствующие меры, то процесс ускорится", - добавил Мун Чжэ Ин.

Он отметил важность привлечения Северной Кореи к более активному участию в деятельности международных и региональных организаций, в частности, АСЕАН.

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