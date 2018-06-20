Президент Южной Кореи заявил, что разделяет с Путиным взгляды на мир в Евразии
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*** Денуклеаризация Корейского полуострова - общая цель Южной Кореи и России
Гонконг. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что у него и российского лидера Владимира Путина есть единое видение перспектив мира и развития Евразийского континента.
"Президент Путин и я придерживаемся одинаковых взглядов на мир и процветание на Евразийском континенте", - заявил он в интервью российским СМИ накануне визита в Россию, который начинается в четверг. Полный текст интервью распространен офисом южнокорейского президента.
Про его словам, существует много общего в "новой восточной политике" России и южнокорейской "новой северной политике", которые реализуются главами двух государств для ускорения экономического развития.
"Наши страны являются друг для друга важнейшими партнерами, я намерен обсудить (в ходе визита - ИФ) пути дальнейшего развития сотрудничества в этих областях", - сказал Мун Чжэ Ин.
Он также отметил, что существует единство взглядов двух стран и их лидеров на проблему денуклеаризации Корейского полуострова. "Президент Путин и я также разделяем общую цель полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления там режима мира", - сказал Мун Чжэ Ин.
Реализация этой цели будет, по его мнению, способствовать расширению экономического взаимодействия двух Корей и России.
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Интерфакс