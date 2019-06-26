Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 9:45

*** Он не против очередной встречи с Ким Чен Ыном

Гонконг. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Представители США и Северной Кореи ведут переговоры о возможности подготовки нового двухстороннего саммита на уровне глав государств, сообщил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

"Обе стороны задействованы в диалоге по теме третьего саммита", - сказал Мун Чжэ Ин в интервью ряду информационных агентств, в том числе агентству "Ренхап".

По словам президента Южной Кореи, эти "закулисные переговоры возможны, благодаря взаимопониманию позиций друг друга" после второго саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое.

При этом, Мун Чжэ Ин отметил, что не считает итоги саммита в Ханое неудачей, несмотря на то, что соглашение по его итогам заключено не было.

Президент Южной Кореи также заявил, что ведется также межкорейский диалог "по различным каналам". Он сказал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном "вне зависимости от времени, места" и без предварительных условий.

Говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, глава южнокорейского государства указал на необходимость полного демонтажа ядерных объектов КНДР в Йонбене. По его словам, в этом случае Пхеньян может рассчитывать на ослабление санкций ООН.

"Если все ядерные объекты в этом комплексе будут полностью демонтированы, и это будет подтверждено, то тогда можно будет сказать, что процесс денуклеаризации Северной Кореи стал необратимым", - добавил Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что речь, в частности, идет о ликвидации объектов по переработке плутония и по обогащению урана, расположенных в Йонбене.

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

Обмен письмами между Трампом и Ким Чен Ыном в этом месяце возродил надежду, что переговоры можно возобновить.

Первый саммит США-КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!