Президент Южной Кореи надеется на полный успех саммита - СМИ
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Гонконг. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и члены южнокорейского кабинета в прямом эфире внимательно наблюдали за началом встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре, сообщают СМИ из Сеула.
"Мун Чжэ Ин написал в своем твиттере: "Не мог заснуть нынешней ночью. Я искренне вместе со всем народом Южной Кореи надеюсь, что сегодняшняя встреча станет успешным саммитом, который откроет путь к новой эре в отношениях США-Северная Корея-Южная Корея, полной денуклеаризации и миру".
Встреча руководителей США и КНДР проходит в Сингапуре. По завершении переговоров в двухстороннем формате встреча продолжается в расширенном составе.
гк гс
Интерфакс