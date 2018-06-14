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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 7:36 14.06.2018 - 07:36

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал результаты саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня, заявив, что они стали важным шагом по предотвращению войны.

"Существует множество различных мнений, касающихся результатов этого саммита, но самым важным является тот факт, что он позволяет всему миру, включая народы Америки, Японии, Китая, избежать угрозы ядерной войны и опасности от ракет большого радиуса действия", - сказал президент на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Сеуле.

Президент отметил: "Я верю, что даже только это является очень значимым направлением развития событий".

М.Помпео находится в Сеуле с визитом. Он до встречи с президентом провел трехсторонние переговоры с коллегами из Южной Кореи и Японии. Следующим пунктом его поездки является Пекин.

Наблюдатели отмечают, что визиты американского дипломата нацелены на то, чтобы ознакомить руководителей Южной Кореи и Китая с итогами американо-северокорейского саммита.

1гк ки

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