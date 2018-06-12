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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 12:26 12.06.2018 - 12:26

Гонконг. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал результаты переговоров лидеров КНДР и США, сообщило во вторник агентство "Ренхап".

"Я поздравляю и приветствую успех исторического саммита КНДР-США от всего сердца", - говорится в заявлении Мун Чжэ Ина, которое озвучил официальный представитель Ким Ый Гём.

"Я отдаю должное президенту Трампу и председателю Киму за их смелость и отважные решения", - добавил президент Южной Кореи.

В то же время в аппарате президента заявили, что должны выяснить точное значение комментария президента США Дональда Трампа об учениях.

Ранее Д.Трамп заявил, что готов приостановить военные учения в районе Корейского полуострова в случае положительного продолжения переговоров с КНДР. Президент США обратил внимание, что учения дорого обходятся его стране и воспринимаются Пхеньяном как провокация.

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