Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 0:44

Гонконг. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встреч с госсекретарем США Майком Помпео, советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном и вице-президентом США Майклом Пенсом в Вашингтоне в очередной раз напомнил о важности поддержания диалога между США и КНДР для мирного решения вопроса денуклеаризации.

"Президент Мун подчеркнул, что страны должны сохранить импульс для диалога между США и Северной Кореей...",- говорится в сообщении президентского офиса.

Отмечается, что М.Помпео и Дж.Болтон заверили Мун Чжэ Ина, что их страна продолжит диалог с Северной Кореей.

Кроме того, в ходе встречи президент Южной Кореи заявил о необходимости, по крайней мере, частичного снятия санкций. По его мнению, это побудит Север ускорить и завершить процесс денуклеаризации.

Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что обе стороны "подтвердили свою приверженность достижению окончательной, полностью проверенной денуклеаризации" Северной Кореи.

М.Помпео и Дж.Болтон также высоко оценили "непреходящую силу" южнокорейско-американского альянса и пообещали продолжать тесное сотрудничество с Югом по Северной Корее и другим региональным вопросам, говорится в заявлении госдепа.

На более поздней встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что скорейшее возобновление диалога между США и Северной Кореей является ключом к достижению полной и проверенной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Вице-президент объяснил, что США продолжают сохранять позитивную позицию в отношении переговоров между США и Северной Кореей о денуклеаризации, и что дверь для диалога всегда открыта",- говорится в сообщении администрации южнокорейского президента.

Отмечается, что встречи президента Мун Чжэ Ина прошли в Вашингтоне на следующий день после его приезда в США с двухдневным визитом. Позже он провел саммит с президентом США Дональдом Трампом.

1вз ад

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