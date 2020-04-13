Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 10:35

Гонконг. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал работать над мерами по защите экономики и рабочих мест на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

На встрече со своими советниками южнокорейский лидер в понедельник заявил, что самая серьезная проблема на данный момент в стране - это безработица. По его словам, резко растет количество людей, подающих запросы на пособия по безработице.

"И это может быть только началом болезненной ситуации... Мы должны выработать специальные контрмеры", - сказал Мун Чжэ Ин.

"На этапе экономического кризиса правительство сосредоточится на сохранении рабочих мест", - добавил он.

Между тем, он призвал жителей страны продолжать принимать меры предосторожности и социального дистанцироавния, несмотря на замедление распространения коронавируса в стране.

С начала вспышки коронавируса в Южной Кореи зарегистрировано 10,5 тыс. случаев заражения, около 200 человек скончались. Более 7 тыс. выздоровели.

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