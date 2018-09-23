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Этот контент был опубликован 23 сентября 2018 г. 11:46 23.09.2018 - 11:46

***Он обсудит с Трампом возможности выхода из тупика в переговорах между США и КНДР

Токио. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вылетел в США, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и планирует провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

"Президент Мун Чжэ Ин намерен подробно рассказать о результатах третьего межкорейского саммита, который был проведен в интересах всего мира", - заявил глава управления национальной безопасности при администрации президента Нам Гван Пхё.

По его словам, южнокорейский лидер, помимо участия в Генассамблее, "проведет переговоры с Д.Трампом по вопросу о том, как именно выйти из тупика в переговорах между США и КНДР".

Ранее сообщалось, что встреча Мун Чжэ Ина с Д.Трампом запланирована на 24 сентября.

Генассамблея ООН будет проходить на следующей неделе, ее 73-я сессия состоится с 24 по 27 сентября. Ожидается, что 26 сентября с речью на сессии Генассамблеи выступит Д.Трамп.

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