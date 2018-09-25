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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 8:56 25.09.2018 - 08:56

Гонконг. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке передал ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

По словам представителя Чхонвадэ, резиденции южнокорейского президента, послание касалось "новых предложений" северокорейского лидера. Никакой другой информации относительно его содержания не приводится.

В ходе встречи Мун Чжэ Ин также проинформировал Д.Трампа об итогах недавнего межкорейского саммита. Он сообщил президенту США, что Ким Чен Ын выразил желание провести в ближайшем будущем второй саммит США-КНДР.

"Председатель Ким выразил надежду на скорую встречу с президентом Трампом, чтобы быстро завершить процесс денуклеаризации", - сказал южнокорейский президент.

Со своей стороны Д.Трамп отметил, что, по его мнению, лидер КНДР стремится к тому, чтобы изменить ситуацию. "Председатель Ким был очень открыт, прекрасен и, по правде говоря, я думаю, что он хочет увидеть изменения", - сказал президент США.

Мун Чжэ Ин прибыл в Нью-Йорк в воскресенье для участия в Генассамблее ООН.

Ранее в сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По его итогам, два корейских государства впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове.

Накануне Д.Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером состоится "довольно скоро". Он отметил, что подготовкой этого саммита в настоящее время занимается госсекретарь США Майк Помпео. Первая встреча состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

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