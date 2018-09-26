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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 21:33 26.09.2018 - 21:33

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая в среду на 73-й сессии Генассамблеи ООН, выразил благодарность лидерам США и КНДР Дональду Трампу и Ким Чен Ыну, а также членам ООН за урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

"Я хотел бы поприветствовать и поблагодарить президента Трампа и председателя Кима за их отвагу и решимость, направленные на начало новой эры на Корейском полуострове и в отношениях между США и Кореей", - сказал он.

"ООН вселила в Северную Корею смелость, необходимую для того, чтобы вставить на путь мира и я хочу поблагодарить ООН за ее роль (в урегулировании конфликта - ИФ)", - также заявил южнокорейский лидер.

"Но это только начало. Я хотел бы призвать стран-членов (ООН - ИФ) продолжать оказывать поддержку и сотрудничать в стремлении к полной денуклеаризации и миру", - добавил Мун Чжэ Ин.

1ла ар

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