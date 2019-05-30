Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 3:33

Гонконг. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству, в сотрудничестве с местными властями, сделать все возможное для спасения южнокорейских туристов, чье прогулочное судно опрокинулось в Дунае во время выполнения рейса по Будапешту.

По словам представителя администрации президента Ко Мин Чжун, глава Южной Кореи был информирован о происшествии во время брифинга с главой управления национальной безопасности Чунг Юй Еном и поручил правительству использовать все возможные средства для спасения жертв.

В частности, согласно пресс-секретарю президента, Мун Чжэ Ин распорядился сформировать группу реагирования на уровне правительства во главе с министром иностранных дел.

Правительство Южной Кореи также планирует направить в Венгрию группу должностных лиц.

Ранее сообщалось, что в результате затопления туристического катера погибло семь человек, 19 числятся пропавшими без вести.

Их поиски продолжаются.

В настоящее время на месте ведется поисково-спасательная операция. Старший сотрудник полиции сообщил СМИ, что "профессиональные дайверы ищут и спасают выживших".

Отмечается, что поиски затрудняет сильное течение на реке после прошедших недавно ливней.

"Посольство Южной Кореи в Венгрии создало команду для проведения спасательных работ и оказания консульских услуг и тесно взаимодействует с местными властями", - говорится в сообщении министерства

По данным министерства, на борту затонувшего катера находилось 33 гражданина Южной Кореи и два члена экипажа - граждане Венгрии.

Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии.

1вз ад

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